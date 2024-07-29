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Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Eda Erdem şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

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Milli voleybolcu Eda Erdem'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Eda Erdem hangi takımda? Eda Erdem şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Eda Erdem hakkında bilgiler...

Eda Erdem hangi takımda? Milli voleybolcu Eda Erdem'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Eda Erdem hangi takımda? Eda Erdem şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Eda Erdem hakkında bilgiler...

EDA ERDEM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Eda Erdem Dündar, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Fenerbahçe'de orta oyuncu olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur. Daha öncesinde Beşiktaş'ta forma giyen voleybolcu hem millî takımın hem de kulübü Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmaktadır. 30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı seçilmiştir.

EDA ERDEM'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

  • Beşiktaş (2000-08)
  • Türkiye Fenerbahçe (2008-günümüz)

Eda Erdem Dündar, voleybola 24 Aralık 2000 tarihinde Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmektedir. Erdem, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen 2000-2010 döneminin en iyi 100 voleybolcusundan biri olarak seçildi.

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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