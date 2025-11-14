Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ece Vahapoğlu, medya ve spor dünyasında çok yönlü bir isim olarak dikkat çekiyor. Gazeteci, yazar ve sunucu kimliğiyle tanınmasının yanı sıra, yoga ve fitness alanındaki çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel gelişim kitaplarıyla da adından söz ettiriyor. Ece Vahapoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu, çok yönlü bir isim olarak Türk medya ve spor dünyasında öne çıkıyor. Gazeteci, yazar, sunucu, yoga eğitmeni ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi kimlikleriyle tanınan Vahapoğlu, aynı zamanda sağlık, spor ve kişisel gelişim alanlarında da aktif rol alıyor.

Sunuculuk ve moderatörlük yaptığı ulusal ve uluslararası etkinliklerle geniş bir kitleye hitap eden Vahapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Radyo ve TV Sunuculuğu" dersi vermiş, çeşitli medya kuruluşlarında köşe yazarlığı yapmıştır. Göbekli Tepe tanıtım projesi gibi sosyal sorumluluk çalışmalarına da imza atan Vahapoğlu, spor ve sağlıklı yaşam konularında seminerler düzenlemektedir.

Ayrıca, fitness, pilates ve yoga etkinlikleri organize eden Vahapoğlu, Herkes İçin Spor Federasyonu'nun resmi sözcüsü ve proje başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

ECE VAHAPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren medya ve spor alanlarında aktif olarak yer alan Vahapoğlu, kariyerini yıllar içinde farklı disiplinlerde çeşitlendirmiştir.

ECE VAHAPOĞLU NERELİ?

Ece Vahapoğlu, İstanbul doğumlu olup, Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğudur. Anneannesi Saraybosnalı, dedesi ise Üsküplüdür. İstanbul'un kültürel ve eğitim imkanlarından faydalanarak hem akademik hem de profesyonel anlamda önemli adımlar atmıştır.

ECE VAHAPOĞLU'NUN KARİYERİ

Ece Vahapoğlu'nun kariyeri oldukça kapsamlıdır. Eğitim hayatını Şişli 19 Mayıs İlkokulu ve Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan Vahapoğlu, ardından The American University of Rome'da işletme eğitimi almış ve 2000 yılında birincilikle mezun olmuştur. Fransa'da IEHEI'de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını tamamlamış, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı"na katılmıştır.

Medya alanında hem gazeteci hem de sunucu olarak adını duyuran Vahapoğlu, Milliyet, Sabah, Akşam ve Takvim gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, CEO Life Dergisi'nde içerikler üretmiştir. Kitap yazarlığı da yapan Vahapoğlu'nun yedi kişisel gelişim kitabı, bir romanı ve sağlıklı yaşam üzerine dört kitabı bulunmaktadır. Bunlar arasında "Fit Hamilelik", "İçindeki Dişiyi Uyandır", "Bugün Zengin Ol", "Ece Gibi Hisset" ve "60 Günde İdeal Vücut" gibi eserler yer alır.

Spor ve sağlıklı yaşam alanında da aktif olan Vahapoğlu, sertifikalı Wellness Eğitmeni ve Yoga Eğitmeni olarak birçok projeye liderlik etmiştir. Spor, eğitim ve sağlık temalı sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Vahapoğlu, gençlere ve halka spor bilincini aşılamayı hedefleyen etkinlikler düzenlemektedir.