Haberler

Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ece Vahapoğlu'nun ismi, yalnızca medya dünyasında değil; spor, sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim alanlarında da sıkça duyuluyor. Peki, Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ece Vahapoğlu, medya ve spor dünyasında çok yönlü bir isim olarak dikkat çekiyor. Gazeteci, yazar ve sunucu kimliğiyle tanınmasının yanı sıra, yoga ve fitness alanındaki çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel gelişim kitaplarıyla da adından söz ettiriyor. Ece Vahapoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu, çok yönlü bir isim olarak Türk medya ve spor dünyasında öne çıkıyor. Gazeteci, yazar, sunucu, yoga eğitmeni ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi kimlikleriyle tanınan Vahapoğlu, aynı zamanda sağlık, spor ve kişisel gelişim alanlarında da aktif rol alıyor.

Sunuculuk ve moderatörlük yaptığı ulusal ve uluslararası etkinliklerle geniş bir kitleye hitap eden Vahapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Radyo ve TV Sunuculuğu" dersi vermiş, çeşitli medya kuruluşlarında köşe yazarlığı yapmıştır. Göbekli Tepe tanıtım projesi gibi sosyal sorumluluk çalışmalarına da imza atan Vahapoğlu, spor ve sağlıklı yaşam konularında seminerler düzenlemektedir.

Ayrıca, fitness, pilates ve yoga etkinlikleri organize eden Vahapoğlu, Herkes İçin Spor Federasyonu'nun resmi sözcüsü ve proje başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ECE VAHAPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren medya ve spor alanlarında aktif olarak yer alan Vahapoğlu, kariyerini yıllar içinde farklı disiplinlerde çeşitlendirmiştir.

ECE VAHAPOĞLU NERELİ?

Ece Vahapoğlu, İstanbul doğumlu olup, Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğudur. Anneannesi Saraybosnalı, dedesi ise Üsküplüdür. İstanbul'un kültürel ve eğitim imkanlarından faydalanarak hem akademik hem de profesyonel anlamda önemli adımlar atmıştır.

Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ECE VAHAPOĞLU'NUN KARİYERİ

Ece Vahapoğlu'nun kariyeri oldukça kapsamlıdır. Eğitim hayatını Şişli 19 Mayıs İlkokulu ve Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan Vahapoğlu, ardından The American University of Rome'da işletme eğitimi almış ve 2000 yılında birincilikle mezun olmuştur. Fransa'da IEHEI'de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını tamamlamış, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı"na katılmıştır.

Medya alanında hem gazeteci hem de sunucu olarak adını duyuran Vahapoğlu, Milliyet, Sabah, Akşam ve Takvim gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, CEO Life Dergisi'nde içerikler üretmiştir. Kitap yazarlığı da yapan Vahapoğlu'nun yedi kişisel gelişim kitabı, bir romanı ve sağlıklı yaşam üzerine dört kitabı bulunmaktadır. Bunlar arasında "Fit Hamilelik", "İçindeki Dişiyi Uyandır", "Bugün Zengin Ol", "Ece Gibi Hisset" ve "60 Günde İdeal Vücut" gibi eserler yer alır.

Spor ve sağlıklı yaşam alanında da aktif olan Vahapoğlu, sertifikalı Wellness Eğitmeni ve Yoga Eğitmeni olarak birçok projeye liderlik etmiştir. Spor, eğitim ve sağlık temalı sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Vahapoğlu, gençlere ve halka spor bilincini aşılamayı hedefleyen etkinlikler düzenlemektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.