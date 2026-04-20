Haberler

EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu

EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Ağrı Gençlik ve Spor, sahasında Ordu ekibini 62-56 mağlup ederek bitime bir hafta kala grup liderliğini garantiledi.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) başarılı performansıyla dikkat çeken Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında oynadığı kritik karşılaşmada Ordu temsilcisini 62-56 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede parkeden galibiyetle ayrılan ekip, bu sonuçla hem serisini sürdürdü hem de play-off yolunda önemli bir avantaj elde etti.

LİDERLİK BİTİME BİR HAFTA KALA GARANTİLENDİ

Sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Ağrı temsilcisi, aldığı bu galibiyetle ligin bitimine bir hafta kala grup liderliğini matematiksel olarak garantiledi. “Potanın Aslanları” lakabıyla anılan ekip, önümüzdeki hafta Erzincan deplasmanında oynayacağı maçın ardından grubunu zirvede tamamlayarak play-off aşamasında mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu başarı, kulüp tarihine önemli bir dönüm noktası olarak geçti.

“BU BAŞARI TÜM AĞRI’NIN GURURU”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, elde edilen başarının şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Takımın ortaya koyduğu azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu belirten Çelebi, bu başarının disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu vurguladı. Play-off sürecinde de aynı performansın devam edeceğine inandıklarını dile getiren Çelebi, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

