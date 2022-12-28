E devlet neden girilmiyor? E devlet neden açılmıyor? E devlet çalışma hayatım nasıl görüntülenir?

E devlet neden girilmiyor merak ediliyor. E devlet çöktü mü? EYT düzenlemesi hakkındaki son dakika gelişmeleri üzerine vatandaşlar E devlet üzerinden emeklilik durumu ile ile ilgili merak ettikleri emekli olabilir miyim, ne zaman emekli olurum konularında araştırma yapıyorlar. Peki, E devlet neden girilmiyor? E devlet neden açılmıyor? İşte, E devlet çalışma hayatım hakkında bilgiler...

E devlet neden girilmiyor?EYT düzenlemesi hakkındaki son dakika gelişmeleri üzerine vatandaşlar E devlet üzerinden emeklilik durumu ile ile ilgili merak ettikleri emekli olabilir miyim, ne zaman emekli olurum konularında araştırma yapıyorlar. Peki, E devlet neden girilmiyor? E devlet neden açılmıyor?E devlet çöktü mü? İşte, E devlet çalışma hayatım detaylar...

E DEVLET NEDEN GİRİLMİYOR?

e-Devlet uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar bir süredir sistemi kullanamıyor. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, giris.turkiye.gov.tr adresine girenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Yoğun talebe bağlı olarak, e-Devlet giriş sırasında zaman zaman erişim problemi yaşanabilmektedir.

İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nedir?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.