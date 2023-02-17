Dybala Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Dybala'yı mı alacak?

Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle ve ligde yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündem şimdi de Paulo Dybala transferi. Peki, Dybala Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Dybala'yı mı alacak?