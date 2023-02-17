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Dybala Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Dybala'yı mı alacak?

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Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle ve ligde yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündem şimdi de Paulo Dybala transferi. Peki, Dybala Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Dybala'yı mı alacak?

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Roma'dan Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da şimdiki gündem Paulo Dybala transferi. Arjantinli yıldız, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun "Dybala'nın serbest kalma maddesi 12 milyon euro" haberi Galatasaray taraftarında heyecanı yükseltti.Peki, Dybala Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Dybala'yı mı alacak?

GALATASARAY DYBALA'YI MI ALACAK?

Roma'da çıkmaza giren 29 yaşındaki Arjantinli futbolcu, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'a yakın muhabirlerden Nevzat Dindar, Dybala'nın Cim-Bom'a teklif edildiğini duyurdu. Bununla birlikte İtalyan gazeteci Di Marzio'nun yaptığı haber Galatasaray taraftarındaki heyecanı iyice körükledi.

Di Marzio, Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki madde dolayısıyla İtalyan ekiplerine 20 milyon euro, Avrupa kulüplerine 12 milyon euroya transfer olabileceği bilgisini paylaştı.

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