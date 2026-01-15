Haberler

Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı
Güncelleme:
Türkiye'de güvercin yetiştiriciliği ve yarışçılığıyla ilgilenenlerin yakından takip ettiği bir satış gerçekleşti. Özel soy hattı ve genetik değeriyle dikkat çeken bir güvercin, 3 milyon 750 bin TL'ye alıcı buldu. Bu satış, son dönemin en yüksek bedelli işlemlerinden biri olarak değerlendirildi.

  • Bir güvercin 3 milyon 750 bin TL'ye satıldı.
  • Güvercinin değeri özel soy hattı, yarış performansı ve genetik özellikleri nedeniyle belirlendi.

Türkiye'de güvercin meraklılarının yakından takip ettiği bir satış, fiyatıyla dikkat çekti. Özel soy özellikleri, yarış performansı ve genetik değeriyle öne çıkan bir güvercin, 3 milyon 750 bin TL'ye el değiştirdi.

REKOR BEDELLE SATILDI

Güvercin tutkunları arasında ilgi uyandıran satışta, belirli kriterleriyle öne çıkan güvercin için 3 milyon 750 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi. Satış, hobiseverler arasında son dönemin en yüksek bedelli işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SOYU, PERFORMANSI VE GENETİĞİ ÖNE ÇIKTI

Güvercinin değerini belirleyen unsurlar arasında özel soy hattı, yarışlardaki performansı ve genetik özellikleri yer aldı. Bu nitelikler, özellikle yarış odaklı yetiştiricilik yapan çevrelerde fiyatın yükselmesinde etkili oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Knn Tprk:

Para aklamanın yeni yöntemi diyebilir miyiz?

