Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Türkiye'de güvercin meraklılarının yakından takip ettiği bir satış, fiyatıyla dikkat çekti. Özel soy özellikleri, yarış performansı ve genetik değeriyle öne çıkan bir güvercin, 3 milyon 750 bin TL'ye el değiştirdi.

REKOR BEDELLE SATILDI

Güvercin tutkunları arasında ilgi uyandıran satışta, belirli kriterleriyle öne çıkan güvercin için 3 milyon 750 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi. Satış, hobiseverler arasında son dönemin en yüksek bedelli işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SOYU, PERFORMANSI VE GENETİĞİ ÖNE ÇIKTI

Güvercinin değerini belirleyen unsurlar arasında özel soy hattı, yarışlardaki performansı ve genetik özellikleri yer aldı. Bu nitelikler, özellikle yarış odaklı yetiştiricilik yapan çevrelerde fiyatın yükselmesinde etkili oldu.