Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, takımın yıldız oyuncuları Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ ALPER'İN SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİK"

Barış Alper Yılmaz'ın takım için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Özbek, oyuncunun sözleşmesinin yakın zamanda güncellendiğini belirtti.

"Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

ICARDİ'NİN GELECEĞİ SEZON ORTASINDA NETLEŞECEK

Basın toplantısında Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Özbek, Arjantinli golcünün mevcut sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlattı. Özbek, "Icardi'nin bu sene son senesi. Bize çok büyük değerler kattı, çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda büyük katkı verdi, bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği bir karardır" dedi.