Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti

 ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle!

Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Peki, Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'da Gündem Özel programına konuk oluyor. Özbek'in Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, hakem kararları ve son gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunuyor. Peki, Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle!

DURSUN ÖZBEK HANGİ KANALDA KONUŞUYOR?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, "Geçtiğimizdeki yönetimden bir memnuniyetsizlik vardı. Sadece bizim değil, rakiplerimizin de bir memnuniyetsizliği vardı. Bir yapıdan bahsederek, sayın Büyükekşi'nin Galatasaray lehine çalıştığını söylüyorlardı. Biz de Büyükekşi'den memnun değildik. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaatlerinin yerine gelmediğini görmekteyiz. Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı alınan tavırdan memnun değiliz." dedi.

Dursun Özbek açıklamalarını canlı izlemek için tıklayınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Halep Türkiye'nin mi oldu, Halep kimin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.