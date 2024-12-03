Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'da Gündem Özel programına konuk oluyor. Özbek'in Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, hakem kararları ve son gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunuyor. Peki, Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle!

DURSUN ÖZBEK HANGİ KANALDA KONUŞUYOR?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, "Geçtiğimizdeki yönetimden bir memnuniyetsizlik vardı. Sadece bizim değil, rakiplerimizin de bir memnuniyetsizliği vardı. Bir yapıdan bahsederek, sayın Büyükekşi'nin Galatasaray lehine çalıştığını söylüyorlardı. Biz de Büyükekşi'den memnun değildik. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaatlerinin yerine gelmediğini görmekteyiz. Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı alınan tavırdan memnun değiliz." dedi.

Dursun Özbek açıklamalarını canlı izlemek için tıklayınız.