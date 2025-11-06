Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

2023 yazında Southampton'dan transfer edilen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha, Chelsea kariyeri boyunca bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Geçtiğimiz sezonu hamstring (arka adale) sakatlığı nedeniyle büyük ölçüde kaçıran Lavia, bu sezon form tutmaya başlamışken yeniden sakatlandı.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında kendini yere bırakan genç oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yerini Moises Caicedo'ya bıraktı.

TARAFTARDAN DESTEK YAĞDI

Lavia'nın yeniden sakatlanması, Chelsea taraftarlarında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada binlerce destek mesajı paylaşılırken, bazı yorumlarda hayal kırıklığı da dile getirildi:"Gerçekten çok yazık, bu yaşta bu kadar sakatlık korkunç." "Lavia artık lanetlenmiş gibi."

CHELSEA'DE ENDİŞE BÜYÜYOR

Chelsea teknik heyeti, oyuncunun durumuna ilişkin detaylı tıbbi raporu bekliyor. Eğer sakatlık ciddi çıkarsa, Lavia bir kez daha uzun süre sahalardan uzak kalabilir. Kulüp çevrelerinde ise genç yıldızın kariyerinin tehlikeye girebileceği yönündeki endişeler artıyor.