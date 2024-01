TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. SMS'in olmadığı yarışmada eleme adayı olan Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak mücadele etti. Oyunların sonunda kaybederek adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da ilk elenen yarışmacı kim, neden elendi?

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Elemeye kalan Sercan, Ersin ve Doğukan arasında düello yapıldı. Rakiplerine göre geride kalan ve istenilen başarıyı yakalayamayan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu. Elendikten sonra konuşma yapan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim" ifadelerini kullandı.