Haberler

Dominique Malonga ayrıldı mı, Fenerbahçe'den gitti mi, neden sözleşmesini feshetti?

Dominique Malonga ayrıldı mı, Fenerbahçe'den gitti mi, neden sözleşmesini feshetti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Dominique Malonga, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun bu kararına karşı gerekli yasal adımları atacaklarını duyurdu. Peki Dominique Malonga gerçekten Fenerbahçe'den ayrıldı mı, sözleşmesini neden feshetti?

Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Dominique Malonga, takımıyla olan kontratını kendi isteğiyle sonlandırdı. Kulüp ise bu ani ayrılığın ardından hukuki haklarını kullanacağını bildirdi. Basketbolseverler şimdi Malonga'nın Fenerbahçe'den ayrılışının ardındaki nedenleri merak ediyor.

DOMİNİQUE MALONGA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Dominique Malonga, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdı. Bu beklenmedik karar, sarı-lacivertli camiada şaşkınlık yarattı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda, Malonga'nın sözleşmesini herhangi bir haklı gerekçe göstermeden feshettiği belirtildi. Kulüp yönetimi, yaşanan bu gelişme üzerine gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını bildirdi.

HUKUKİ ADIMLAR ATILACAK

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin haksız şekilde feshedilmesi nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararların tazmini için hukuki haklarını kullanacağını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

3 YILLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI

19 yaşındaki Fransız basketbolcu Dominique Malonga, sezon başında Fenerbahçe Opet ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Dominique Malonga'nın neden sözleşmesini feshetiği henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.