Dominique Malonga ayrıldı mı, Fenerbahçe'den gitti mi, neden sözleşmesini feshetti?

Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Dominique Malonga, takımıyla olan kontratını kendi isteğiyle sonlandırdı. Kulüp ise bu ani ayrılığın ardından hukuki haklarını kullanacağını bildirdi. Basketbolseverler şimdi Malonga'nın Fenerbahçe'den ayrılışının ardındaki nedenleri merak ediyor.

DOMİNİQUE MALONGA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Dominique Malonga, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdı. Bu beklenmedik karar, sarı-lacivertli camiada şaşkınlık yarattı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda, Malonga'nın sözleşmesini herhangi bir haklı gerekçe göstermeden feshettiği belirtildi. Kulüp yönetimi, yaşanan bu gelişme üzerine gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını bildirdi.

HUKUKİ ADIMLAR ATILACAK

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin haksız şekilde feshedilmesi nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararların tazmini için hukuki haklarını kullanacağını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

3 YILLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI

19 yaşındaki Fransız basketbolcu Dominique Malonga, sezon başında Fenerbahçe Opet ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Dominique Malonga'nın neden sözleşmesini feshetiği henüz açıklanmadı.