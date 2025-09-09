Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren teknik direktör Domenico Tedesco'nun İsrail hakkındaki görüşleri merak konusu oldu. Tedesco'nun İsrail ile ilgili ne söylediği ve bu konudaki düşünceleri gündeme geldi. Peki, Domenico Tedesco'nun İsrail ile ilgili sözleri ne, İsrail'e ne dedi?

DOMENİCO TEDESCO'NUN İSRAİL İLE İLGİLİ SÖZLERİ NE?

Domenico Tedesco'nun İsrail hakkında doğrudan bir söz kaydı bulunmamakta. Ancak, Belçika Milli Takımı teknik direktörü olarak görev yaptığı dönemde İsrail'e karşı oynanan maçlar ve bu bağlamda yaptığı değerlendirmelerde onun bazı önemli ifadelerine ulaşılabiliyor.

• Tartışmalı mağlubiyet sonrası açıklamalar

Belçika, 2024 UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'e 1-0 mağlup oldu. Maçtan sonra artan baskıya rağmen Tedesco, kendisine duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi:

"I trust my qualities. I trust my staff, I trust my players... I know how hard I work."

Ayrıca, kampanyada birçok sakatlık yaşandığını belirterek bu zorlukların sonuçlara yansıdığını vurguladı.

• İsrail mağlubiyetinin ardından toparlanma umudu

Aynı maçla ilgili olarak Reuters haberinde yer alan yorumunda; Uluslar Ligi'nde elde edilen başarısız sonuçlara rağmen Tedesco, takımını savunarak "zekice bir direniş" mesajı verdi ve önümüzdeki Dünya Kupası elemeleri için umutlu olduğunu belirtti.

Tedesco, İsrail maçındaki mağlubiyeti doğrudan İsrail ya da maç sistemiyle ilişkilendiren bir açıklama yapmadı. Daha ziyade, yaşanan sakatlıklar, takımın yeniden yapılanma süreci ve eksikleri olduğu mesajını öne çıkardı. Eleştiriler karşısında aynı zamanda kendine güvenini ve çalışma azmini vurgulayan bir duruş sergiledi.