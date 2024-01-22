DOLAR NE KADAR? 22 Ocak Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2160 liradan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 32,9650 liradan satılıyor.

DÖVİZ KURU FİYATLARI

Serbest piyasada 30,2140 liradan alınan dolar, 30,2160 liradan satılıyor. 32,9630 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,9650 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 30,1910 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,8760 lira olmuştu.