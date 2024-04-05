Üye Girişi
Haberler

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Nisan 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Nisan 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün 31,9114 TL'den günü kapatan dolar, güne değer kazancıyla başlayarak 32,0230 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

EURO KAÇ TL?

Saat 11.00 itibarıyla euro 34,7080 TL den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 40,4330 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sterlin Gündem Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu? Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı CANLI İZLE! Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı, kontrol altına alındı mı? Tarkan'ın kuzeni kimdir, neden müebbetle yargılandı? Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER? Kuş gribi alarmı veriliyor! Kuş gribi nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title