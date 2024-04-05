Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU!

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DOLAR KAÇ TL?

Dün 31,9114 TL'den günü kapatan dolar, güne değer kazancıyla başlayarak 32,0230 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

EURO KAÇ TL?

Saat 11.00 itibarıyla euro 34,7080 TL den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 40,4330 TL seviyesinde bulunuyor.

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