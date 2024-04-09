Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Nisan) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,9960 liradan güne başladı.

YATIRIMCILARIN ODAĞI ABD'DE AÇIKLANACAK TÜFE'DE

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.