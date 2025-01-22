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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Ocak) Dolar ne kadar oldu?
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Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 22 Ocak dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Ocak dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Ocak dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Ocak dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Ocak dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Ocak dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,6458 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,6558 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 22 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 37,2228 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,2258 TL olmuştur.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 22 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,9546 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,1749 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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