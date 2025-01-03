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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 2 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 2 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3649 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3714 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 03 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,3682 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3752 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 03 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,6367 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,8555 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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