Dolar 24 TL'ye mi düştü? Google'ın hatası yatırımcılarda kısa süreli panik yarattı

Dolar kuru Google'da teknik bir hata dolayısıyla yeniden 24,14 TL olarak görüntülenmeye başlandı. Google'ın söz konusu hatası geçtiğimiz haftalarda da yaşanmış ve yatırımcılara kısa süreli panik yaratmıştı.

Teknoloji devi Google, arama motorunda TL karşısında 28,38 civarında seyreden dolar kurunu 24,14 olarak gösterdi. Başlangıçta doların 4 TL düştüğü sanılsa da, durum aslında teknik bir hatadan ibaret.

DAHA ÖNCE BENZER BİR HATA MEYDANA GELMİŞTİ

Benzer bir hata geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde de yaşanmış ve Google'de dolar kuru 24,15 olarak gösterilmişti. Daha sonra yaşanan durumun teknik bir hata nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılmıştı.

YATIRIMCILAR PANİK YAŞADI

Yaşanan hata nedeniyle yatırımcılar kısa süreli panik yaşarken; "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.