Dolar 20 TL'yi geçer mi 2023? Dolar yakında 20 TL olur mu? Dolar yirmi lira olur mu? Dolar bu yıl 25-30 TL seviyelerine yükselir mi? (UZMAN YORUMLAR)

Dolardaki artış devam ediyor. An itibariyle dolar 19,17 TL bandına yükseldi. Bunun ardından dolar 20 TL seviyelerine çıkar mı merak edildi. Peki, Dolar 20 TL'yi geçer mi 2023? Dolar yakında 20 TL olur mu? Dolar yirmi lira olur mu? Dolar bu yıl 25-30 TL seviyelerine yükselir mi? İşte güncel uzman açıklamaları!

Bank of America Securities ekonomide dengelenme için dolar/TL kurunun yüzde 15-25 düzeyinde 'artması gerektiğini' ifade etti. Bunun ardından dolar 20 tl civarlarına ne zaman yükselir merak edildi. Peki, Dolar 20 TL'yi geçer mi 2023? Dolar yakında 20 TL olur mu? Dolar yirmi lira olur mu? Dolar bu yıl 25-30 TL seviyelerine yükselir mi? Konu hakkında uzman yorumlar nelerdir? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR 2023? (30 MART 2023 PERŞEMBE)

Dolar an itibariyle 19,17 seviyelerindedir.

1 dolar kaç TL : 19,1672

19,1672 1 Euro kaç TL : 20,9239

20,9239 1 Sterlin kaç TL : 23,7311

23,7311 1 gram altın kaç TL : 1214,6

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DOLAR 20 TL'YE YÜKSELİR Mİ?

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçim sonuçlarının ekonomiye olan yansıması da merak konusu. Bank Of America'nın 30 Mart tarihli raporu ortaya çıkarken, tahminlere göre Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın dolarda yüzde 15-25 düzeyinde bir yükseliş gerçekleşecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergelerin Türkiye ekonomisinden yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ettiğini, bunun da finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kurumun Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Raporda, "Bu, dolar/TL'nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler" denildi.

DOLAR 25-30 TL SEVİYELERİNE ÇIKAR MI?

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı: "Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz. Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50'ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28'i aşarak, yüzde 29-30'da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL'de yüzde 15-25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."