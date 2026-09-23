Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı gece denetledi

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı gece denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, gece saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı ziyaret ederek TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirleri yerinde inceledi. Ayvat, gümrük personeli ve kolluk görevlileriyle görüşüp bilgi aldı, çalışmalarında başarılar diledi.
Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı’nı ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimde, TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı’nda görev yapan gümrük personeli ile kolluk görevlilerini de ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ayvat, yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin düzenli şekilde sürdürülmesi için görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.
Haber: Servet Arslan