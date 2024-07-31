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Doğalgaza zam geldi mi, 1 Ağustos 2024?

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Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldığı belirtildi. Doğalgaza zam geldi mi?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Doğalgaza zam geldi mi, 1 Ağustos 2024?

DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, piyasa fiyat

istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve

maliyet unsuru olan alım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak

mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere; 31.07.2024

- Yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında %33.1, • Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %38.0, oranında artış yapılmıştır.

- Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Osman Demir
Osman Demir
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