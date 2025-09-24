Dinamo Zagreb Fenerbahçe hangi kanalda? Dinamo Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçemaçı hangi kanalda? Dinamo Zagreb- Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Maç öncesi Dinamo Zagreb-Fenerbahçemaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Dinamo Zagreb- Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçemaçı yayın bilgisi haberimizde!

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb- Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında gerçekleşecek bu mücadele, Fenerbahçe için sezonun Avrupa'daki ilk sınavı olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda zorlu rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Hem Türkiye hem de Avrupa izleyicileri için uygun bir saatte oynanacak olan bu kritik karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanını zirveye taşıyacak. Saat bilgisi, taraftarların maç öncesi hazırlıklarını yapabilmesi için önem arz ediyor.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki futbolseverler, herhangi bir ücret ödemeden karşılaşmayı takip edebilecek. TRT 1'in yüksek kaliteli yayın teknolojisi sayesinde maç anbean izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe, Avrupa arenasında güçlü bir kadro ile sahaya çıkıyor. Teknik ekip, deneyimli isimlerle birlikte genç yetenekleri de kadroya dahil etti. İşte UEFA listesinde yer alan oyuncular:

Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

Bu kadro, Fenerbahçe'nin hem Avrupa hem de yerel ligde iddialı bir performans sergilemesini sağlayacak. Teknik direktörün stratejisi ve oyuncu değişiklikleri, maçın kaderini belirleyecek en kritik unsurlar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı tüm maçlar, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. İşte sarı-lacivertlilerin 2025-2026 Avrupa maç takvimi:

1. HAFTA:

24 Eylül Çarşamba | 22.00 | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

2. HAFTA:

2 Ekim Perşembe | 19.45 | Fenerbahçe - OGC Nice

3. HAFTA:

23 Ekim Perşembe | 19.45 | Fenerbahçe - VfB Stuttgart

4. HAFTA:

6 Kasım Perşembe | 23.00 | FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe

5. HAFTA:

27 Kasım Perşembe | 20.45 | Fenerbahçe - Ferencvárosi TC

6. HAFTA:

11 Aralık Perşembe | 23.00 | SK Brann - Fenerbahçe

7. HAFTA:

22 Ocak Perşembe | 20.45 | Fenerbahçe - Aston Villa

8. HAFTA:

29 Ocak Perşembe | 23.00 | Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe