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Diego Carlos uçak kodu ne, Diego Carlos İstanbul'a saat kaçta inecek?
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensipte anlaşmaya vardı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Carlos'un bu gece İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı lacivertli takım, Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

DİEGO CARLOS UÇAK KODU NE?

Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Carlos'un bu gece İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı lacivertli takım, Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Diego Carlos uçuş bilgileri henüz açıklanmadı.

BU GECE GELİYOR

Fenerbahçe, bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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