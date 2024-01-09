Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı, neden ayrıldı soruları gündeme geliyor. İkilinin gece yarısı kavga ettikleri ve lüks rezidansı ayağa kaldırdığı ileri sürüldü. Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı, neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir…

DEVRİM ÖZKAN VE TORREIRA AYRILDI MI?

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın dillere destan aşkı sona erdi. Güzel oyuncunun lüks isteklerinin ünlü futbolcuyu maddi sıkıntıya soktuğu ve ikilinin bu yüzden büyük kavga ettikleri söyleniyor.

LUCAS TORREIRA VE DEVRİM ÖZKAN NEDEN AYRILDI?

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. Birkaç gün önce birbirleriyle ilgili sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yaratmıştı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırmıştı.

Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Özkan ve Torreira aşkı kavga ile sona erdi. İddiaya göre, Torreira'nın rezidansında sabaha karşı bağırış ve kavga sesleri herkesi ayağa kaldırdı. Devrim Özkan'ın lüks ve sonu gelmeyen istekleri futbolcuyu bıktırdı.

Devrim Özkan'ın 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çanta gibi istekleri derken Torreira'nın harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun takımdan alacağı ücrette de aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.