Deutsche Bank ve Morgan Stanley Türkiye'de faiz indirimi için tarih verdi

Deutsche Bank, Merkez'in (TCMB) haziran ayında gevşemeyi yavaşlatacağını vurguladı. Deutsche Bank'ın yayımladığı son notta haziranda faiz gevşeme hızının 250 baz puandan 150 baz puana indirileceği öngörüldü. Notta gevşeme temposunun yılın geri kalanında da bu şekilde olacağı tahmin edildi. Notta bankanın yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 28 olduğu belirtildi.

FAİZDE BEKLENTİ YÜZDE 30,5

Benzer şekilde Morgan Stanley de TCMB'nin nisanda faiz oranlarını 250 baz puan daha düşürmesini ve hazirandan itibaren indirim hızını azaltarak yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini bekliyor. Bankanın notunda, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun gerekirse faiz indirim hızını yavaşlatma çabasında olduğu belirtildi.

Morgan Stanley, kredilerin ve iç talebin büyüme hızına yönelik yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak ve yurt için yerleşiklerin portföylerinde TL'nin tercih edilmeye devam etmesini desteklemek için TCMB'nin politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasının ardından gevşeme hızını yavaşlatacağını öngördü.