Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir?
DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?
Doğum: 24 Ekim 2000 (23 yıl yaşında), Tarsus, Türkiye
Şu andaki takımı: Türkiye
Boy: 1,81 m
Takım arkadaşları: İlkin Aydın, Buse Ünal, Tutku Burcu Yüzgenç, DİĞER
Kilo: 69 kg
Mevcut kulübü: VakıfBank
Numarası: 17
Derya Cebecioğlu (24 Ekim 2000, Mersin), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta smaçör olarak oynayan profesyonel Türk voleybolcu. Vakıfbank altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; Bahçelievler Voleybol Kulübü, Yeşilyurt ve Kurobe AquaFairies kulüplerinde forma giydi.