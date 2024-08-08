Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir?

DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?

Doğum: 24 Ekim 2000 (23 yıl yaşında), Tarsus, Türkiye

Şu andaki takımı: Türkiye

Boy: 1,81 m

Takım arkadaşları: İlkin Aydın, Buse Ünal, Tutku Burcu Yüzgenç, DİĞER

Kilo: 69 kg

Mevcut kulübü: VakıfBank

Numarası: 17

Derya Cebecioğlu (24 Ekim 2000, Mersin), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta smaçör olarak oynayan profesyonel Türk voleybolcu. Vakıfbank altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; Bahçelievler Voleybol Kulübü, Yeşilyurt ve Kurobe AquaFairies kulüplerinde forma giydi.