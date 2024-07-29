Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Derya Cebecioğlu hangi takımda? Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu'nun hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Derya Cebecioğlu hangi takımda? Derya Cebecioğlu şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Derya Cebecioğlu hakkında bilgiler haberimizde...

DERYA CEBECİOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Derya Cebecioğlu, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta smaçör olarak oynayan profesyonel Türk voleybolcudur. Vakıfbank altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; Bahçelievler Voleybol Kulübü, Yeşilyurt ve Kurobe AquaFairies kulüplerinde forma giydi.

DERYA CEBECİOĞLU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Vakıfbank II (2014-17)

Bahçelievler Voleybol Kulübü (2017-18)

VakıfBank (2018-19)

Yeşilyurt (2019-21)

VakıfBank (2021-2023)

Kurobe AquaFairies (2023-24) (ilk yarı)

VakıfBank (2024-günümüz)

24 Ekim 2000'de Mersin'de doğdu ve 14 yaşındayken VakıfBank altyapısına girdi. Yerel ve uluslararası düzeyde başarılar kazan VakıfBank altyapı takımları ve Türkiye küçükler millî voleybol takımlarında yer aldı. 2018 U20 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi smaçör, 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda ise turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2018 yılında VakıfBank ana takımında oynamaya başladı. Aynı yıl VakıfBank 2018-19 Sultanlar Ligi ve 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı, 2018-19 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncü oldu. Yıl içinde Türkiye kadın millî voleybol takımında yer almaya başladı. Daha sonra Yeşilyurt'a kiralandı, takımıyla 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğuna ulaştı. 2021-22 sezonunda VakıfBank'a geri dönerek, takımıyla 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğuna ulaştı.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.