Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

Türkiye deprem gerçeği ile her gün yüzleşiyor. Son dönemde Balıkesir Sındırgı'daki deprem fırtınası gözleri uzmanların açıklamalarına çevirdi.Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zemine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Ercan, bu tip zeminlerde bulunan binalarda sarsıntının "üç ila beş kat büyüyebileceğini", yapıların da rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini söyledi. Bu durumun göçme riskini artırabileceğini aktaran Ercan, vatandaşlara bu bölgelerde konut satın almama veya kiralamama çağrısında bulundu.

GÜVENSİZ İLÇELERİ TEK TEK SAYDI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın-Efeler, Manisa, İzmir (Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli), Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul (Ataköy, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere, Esenyurt), Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana (Çukurova, Ceyhan), Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak. Ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın."

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ BÖLGELERİ

Bir vatandaşın, "Hocam zahmet etmişsiniz, yaşayabileceğimiz bölgeleri yazsaydınız keşke" sözleri üzerine Prof. Ercan güvenli bulduğu alanları şöyle sıraladı:

"Artvin'den Kırklareli'ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye'nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar"