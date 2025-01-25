Denizbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor? 'DMS uygulamasına erişilemedi' sorunu nedir 25 Ocak Cumartesi?

Deniz Bank çöktü mü? sorusu aratılıyor. Deniz Bank mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında Deniz Bank mobil neden giremiyorum? sorusuna yanıt arıyor. Denizbank müşterileri, sosyal medya hesaplarından bir süredir bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Peki, Denizbank çöktü mü? Mobil uygulamada sorun mu var, neden açılmıyor?

DENİZ BANK ÇÖKTÜ MÜ?

Denizbank uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin sosyal medyada şikayet yorumları dikkatleri çekti. Denizbank uygulaması için son 24 saat içerisinde bildirilen raporlar şu şekildedir:

Denizbank'tan konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Banka açıklamaları için tıklayınız 1 , tıklayınız 2.

DENİZBANK HAKKINDA KISA BİLGİLER

Türkiye Denizciler Bankası 1938 yılında o zamanlar gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla kurulmuş bir devlet bankasıydı. 1992 yılında hükûmet devlete ait belli başlı bankaları konsolide etmeye karar vermesiyle birlikte tüzel kişiliği sona ermiş, Emlak Bankası'la birleşmiştir.

1997 yılında ise DenizBank adına bankacılık lisansı yeniden tanımlanarak üç şube binasıyla satışa çıkartılmıştır. Zorlu Holding, 70 Milyon Dolar karşılığında Özelleştirme İdaresinden lisansı satın almasıyla birlikte aynı yılın Eylül ayı içerisinde operasyonlar başlamıştır. Başlatılan geliştirme programıyla birlikte yeni kurumsal kimlik altında yeni şubeler açılır. Büyüme başka bankaların şubelerinin satın alınmasıyla birlikte desteklenir, bunlardan biri de 2002 yılında Tarişbank'tır. Bu süreç içerisinde DenizBank, Avusturya, Rusya ve KKTC'de bankalar kuraraktan veya satın alarak uluslararası arenaya açılmıştır. Bunun ötesinde DenizBank yatırım bankacılığı, faktöring, leasing vb. hizmetler ekleyerek "DenizBank Finansal Hizmetler Grubu" olarak kendine katma değer sağlamıştır ve büyümesini desteklemiştir. 13 grup şirketle birlikte bugün DenizBank 10,000'den fazla personel çalıştırmaktadır.

2014 yılındaki karı 939 milyon ₺ olarak gerçekleşti.

22 Mayıs 2018'de 3.2 milyar dolara (14.6 milyar TL'ye) Emirates NBD tarafından satın alınmıştır.