DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Ümraniye Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Edip Alpata kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Ümraniye Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir?
Dem Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Ümraniye Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir?
DEM PARTİ İSTANBUL ÜMRANİYE ADAYI EDIP ALPATA KİMDİR?
Edip Alpata 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye EşBaşkan adayıdır.
DEM PARTİ İSTANBUL ÜMRANİYE ADAYI ZÜLFIYE HAZAR KİMDİR?
Zülfiye Hazar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz