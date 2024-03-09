DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Ertan Hamidoğlu kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir?
Dem Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir?
DEM PARTİ İSTANBUL SULTANBEYLİ ADAYI ERTAN HAMIDOĞLU KİMDİR?
Ertan Hamidoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye EşBaşkan adayıdır.
DEM PARTİ İSTANBUL SULTANBEYLİ ADAYI RAHIME KÜRKÇÜ KİMDİR?
Rahime Kürkçü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz