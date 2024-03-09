DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Gölbaşı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir?
Dem Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir?
DEM PARTİ ADANA GÖLBAŞI ADAYI ERGÜN VARHAN KİMDİR?
Ergün Varhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz