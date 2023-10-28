Dee Bost, tam olarak tanınan ismiyle Demarquis Bost, basketbolseverlerin övgüsünü toplamayı başarmış bir yetenekli sporcu olarak bilinir. Gündeme geldikten sonra, Dee Bost hakkında merak uyandıran sorgular yapıldı: "Dee Bost kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Dee Bost Galatasaray'da mı, döndü mü?" İşte detaylar…

Basketbol çevrelerince yapılan haberlere göre Sarı Kırmızılılar, Metropolitans ile kısa süreli sözleşmesi olan Dee Bost'la anlaşmaya çok yakın. Peki, Dee Bost kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Dee Bost Galatasaray'da mı, döndü mü? İşte detaylar…

DEE BOST KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA?

12 Ekim 1989, North Carolina doğumlu Demarquis 'Dee' Bost, 1.88 cm boyunda ve guard pozisyonunda forma giyiyor. Dee Bost aynı zamanda Bulgaristan pasaportuna da sahip.

Mississippi State Üniversitesi'nden mezun olan Dee Bost, profesyonel kariyerine 2012-13 sezonunda Buducnost formasıyla başladı. Karadağ Ligi şampiyonluğu yaşadığı Buducnost'tan aynı sezon sonunda ayrıldı. 2014-15 sezonunda Trabzonspor forması giydi. 2015-16 sezonunda Polonya Ligi ekiplerinden Zielona Gora ile anlaşma sağlayan Dee Bost, Polonya Ligi şampiyonluğunun yanında finaller MVP'si ödülünü kazanarak kariyerinin en önemli sezonlarından birini geçirdi ve sonraki sezon AS Monaco ile anlaştı. 13 sayı, 3 ribaund, 5.6 asist ve 1.1 top çalma istatistikleriyle tamamladığı sezonun ardından kariyerinde ilk kez EuroLeague'de forma giymek üzere Zalgiris Kaunas ile anlaştı. Aynı sezon ortasında SIG Strasbourg'a transfer oldu. 2017-18 sezonunda Fransa Lig Kupası ve Fransa Federasyon Kupası'nı kazandı. 2018-19 sezonunun başında BC Khimki ile anlaşan Birleşik Amerikalı oyun kurucu Şubat ayında yeniden AS Monaco'ya döndü ve sonraki iki sezonda da Fransa Ligi ve EuroCup'ta mücadele etti. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 11.3 sayı, 2.2 ribaund, 4.1 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakalarken EuroCup'ta 13.8 sayı, 2.8 ribaund, 4.5 asist ortalamalarıyla oynadı ve kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu, AS Monaco ile EuroCup finalinde UNICS Kazan'ı mağlup ederek takımıyla kulüp tarihinin en önemli başarısına imza attı.

DEE BOST GALATASARAY'DA MI, DÖNDÜ MÜ?

34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da iki sezon geçirdikten sonra Asvel'e transfer oldu. Metropolitans formasıyla beş maçta sahaya çıkan Dee Bost, 12 sayı, 3.2 ribaund ve 5.2 asist istatistikleriyle etkili bir performans sergiledi. Sarı-Kırmızılılar, Metropolitans ile kısa vadeli bir sözleşmesi olan Dee Bost ile anlaşmaya çok yakın.