Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.00 sularında Rusya'ya indi. Liderlerin görüşmesinde samimi anlar yaşanırken Putin'in görece az konuşup sözü Erdoğan'a bırakması dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde neler konuşuldu, zirvede alınan kararlar nelerdir? 5 Ağustos 2022 Erdoğan-Putin Soçi görüşmesi detayları!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşme sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede tahıl koridoru, Akkuyu Nükleer Santrali, Suriye'deki bölgesel gelişmeler ve Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması konuları ele alındı. Görüşme öncesi yapılan iki lider de basını açıklama verirken, Putin ise tahıl sevkiyatıyla ilgili olarak "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı. Anlaşma sizin eseriniz" ifadelerini kullandı.

Rus Sanatoryum'da bir araya gelen ikilinin basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 4 saatlik görüşmesi sona erdi. Görüşmede tahıl koridoru ve Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili gelişmeler ele alındı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Görüşme öncesi iki lider basına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz alarak Erdoğan'a "Hoş geldiniz" dedi. Putin daha sonra Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla ilgili Türkiye'ye övgü dolu ifadeler kullandı. Putin, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için Erdoğan'a yönelik, "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı. Anlaşma sizin eseriniz" ifadelerini kullandıktan sonra sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.

"TAHIL ANLAŞMASI VE AKKUYU'YU GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan da, iki ayrı şekilde gerçekleşecek görüşmenin basına açık olan bölümünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili de etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi.

EN ÇOK GÖRÜŞEN İKİ LİDER

Rus lider Putin, Soçi'ye gitmeden bir önce Moskova'da Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin, üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı konsey toplantısında Türkiye-Rusya randevusunun değerlendirildiğini aktarıyor. Erdoğan ve Putin, uluslararası diplomaside birbirleriyle en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Moskova'dan yapılan açıklamalarda, iki liderin bu görüşmeyi 19 Temmuz'da Tahran'da kararlaştırdıkları bilgisi verildi.

DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYE BÜYÜK YER AYIRDI

Karadeniz kıyısındaki buluşmayı dünya medyası ilk sayfasından veriyor. New York Times gazetesi, hem ortak hem de hasım olarak tanımladığı Erdoğan ile Putin'in Soçi'de bir araya geleceğini bildiriyor. Gazete, liderlerin üç haftadan az bir süre içerisinde ikinci kez yüz yüze buluştuğunu öne çıkarıyor. Amerika'nın Sesi, 'Erdoğan ve Putin, bir ay içinde ikinci kez buluşuyor' diyor, Karadeniz kıyısındaki buluşmanın ana gündeminin tahıl anlaşması ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleşecek muhtemel bir operasyon olduğunu aktarıyor.