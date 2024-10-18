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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı ne kadar ve zam yapıldı mı soruları gündeme geliyor. TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı'na ait 2025 yılı bütçe teklifine göre, "Cumhurbaşkanı ödeneği" yüzde 30 arttı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşı kaç lira, zam yapıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAAŞI NE KADAR?

TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı'na ait 2025 yılı bütçe teklifine göre, "Cumhurbaşkanı ödeneği" yüzde 30 arttı. 2025 yılı için ayrılan Cumhurbaşkanı ödeneği, 2 milyon 856 bin olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşı ise 2025 yılı için 183 bin liradan 238 bin liraya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAAŞINA ZAM YAPILDI MI?

Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı'nın maaşının bulunduğu 'Cumhurbaşkanı ödeneğine' ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı aylık 183 bin liradan 28 bin liraya çıkarak yüzde 30 zamlandı.

"Cumhurbaşkanı ödeneği" 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 65 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.

Cumhurbaşkanı'nın maaşına temmuz ayında artış yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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