Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanla beklenen müsabakada Çorum FK- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Çorum FK- Konyaspor maçı şifresiz mi? Çorum FK- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Çorum FK- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çorum FK- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-01-2025 ÇORUM FK VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çorum FK ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ÇORUM FK-KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇORUM FK-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Çorum FK-Konyaspor maçı, 9 Ocak Perşembe günü oynanacak.

ÇORUM FK-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum FK-Konyaspor maçı, saat 15:30 başlayacak.