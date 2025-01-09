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Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi?

Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi?
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) hedefine ulaşmak isteyen Çorum FK-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Çorum FK-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Çorum FK-Konyaspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanla beklenen müsabakada Çorum FK- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Çorum FK- Konyaspor maçı şifresiz mi? Çorum FK- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Çorum FK- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çorum FK- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-01-2025 ÇORUM FK VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çorum FK ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ÇORUM FK-KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇORUM FK-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Çorum FK-Konyaspor maçı, 9 Ocak Perşembe günü oynanacak.

ÇORUM FK-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum FK-Konyaspor maçı, saat 15:30 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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