TFF 1. Lig'in 16. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak: Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? soruları futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. 15 Aralık 2024 Pazar günü oynanacak bu kritik karşılaşma, hem Çorum FK'nın hem de Amedspor'un ligdeki sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ÇORUM FK - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Amedspor maçı, Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu zorlu mücadele, TRT Spor tarafından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca, karşılaşma beIN Sports Max 1, beIN CONNECT ve tabii platformlarından da canlı olarak izlenebilecek. Amedspor taraftarlarının uzun süredir sosyal medyada yaptığı yayın çağrıları ise bu mücadelede karşılık bulmuş görünüyor.