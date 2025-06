Çin merkezli dev şirket Blockchain alanında genişlemek için düğmeye bastı

Çin merkezli teknoloji devi Tencent, Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi Nexon'u satın almak için harekete geçti. MapleStory oyununun Blockchain entegrasyonu sonrası gündeme gelen bu gelişme, tüm oyun sektöründe yakından takip ediliyor.

Tencent Web3 Alanında Konumunu Güçlendirmek İstiyor

Küresel teknoloji devi Tencent'in, popüler çevrimiçi oyun geliştiricisi Nexon'u satın alma görüşmelerini başlattı. Çinli holding şirketinin temsilcileri, Güney Koreli oyun şirketinin kurucusu Kim Jung-ju'nun ailesiyle potansiyel bir anlaşma için görüşmelere başladı. Henüz kesin bir anlaşmaya varılmamış olsa da MapleStory serisiyle tanınan Nexon'un Blockchain teknolojisine yönelik yenilikçi adımları, şirketin değerini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

2000'li yılların başında büyük popülerlik kazanan MapleStory MMORPG serisinin geliştiricisi Nexon, Mayıs 2025'te Blockchain dünyasına önemli bir adım attı. Şirket, MapleStory N ve MapleStory Universe olmak üzere serinin iki farklı versiyonuna Blockchain teknolojisini entegre ederek, oyuncuların oyun içi varlıkları NFT formatında toplamasına ve sahiplenmesine olanak sağladı. Bu hamle, geleneksel oyun dünyasıyla Web3 teknolojilerini birleştirme konusunda öncü bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Blockchain oyun sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Şubat 2025'te yayımlanan sektör raporlarına göre, Ocak ayında Blockchain oyun aktivitesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 368 gibi çarpıcı bir artış kaydetti. Off The Grid ve MapleStory N gibi yüksek kaliteli oyunların piyasaya sürülmesi, sektördeki bu büyümenin temel itici güçleri arasında yer alıyor. Özellikle Gunzilla Games tarafından geliştirilen Off The Grid, konsol kalitesinde grafiklere ve oynanışa sahip AAA seviyesinde bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Web3 oyunlarının karşılaştığı zorluklar devam etse de sektördeki dönüşüm hız kazanıyor. Günlük aktif cüzdan sayısında yaşanan yüzde 10'luk düşüşe rağmen, oyuncu deneyimini ön plana çıkaran kaliteli yapımların artması umut verici gelişmeler arasında. Blockchain cüzdanı kurulumunun teknik zorluğu ve geleneksel oyuncu topluluğunun oyun-para birleşimine karşı gösterdiği direnç, sektörün aşması gereken başlıca engeller olarak öne çıkıyor.

Tencent'in Nexon'a olan ilgisi geleneksel oyun devlerinin Web3 teknolojilerine yönelik artan ilgisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Blockchain teknolojisinin oyun sektöründe yarattığı yeni varlık sınıfları ve milyarlarca dolarlık potansiyel sermaye havuzu, büyük şirketlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Nexon gibi köklü oyun firmalarının bu alana yaptığı yatırımlar, Web3 oyunlarının ana akım kitleye ulaşması yönünde önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.