Çılgın bonservis! Galatasaray'ın yıldızı Singo'nun sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfred Singo, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla kısa sürede büyük beğeni topladı. Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşme detayları ortaya çıkarken, kontratında yer alan yüksek çıkış bedeli maddesi dikkat çekti. Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki bu detaylar, Galatasaray yönetiminin geleceğe yönelik ekonomik planlarını da gözler önüne serdi.

BÜYÜK GELİR HEDEFLİYOR

Galatasaray, yaz döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Singo'dan, ilerleyen yıllarda yüksek gelir elde etmeyi hedefliyor. Özellikle 1-0 kazanılan Liverpool maçında gösterdiği üstün performansla taraftarların gönlünü kazanan savunmacı, Avrupa basınında da övgüyle anıldı. Kulüp yönetiminin, Singo'yu hem sportif katkı hem de potansiyel satış açısından "doğru yatırım" olarak değerlendirdiği öğrenildi.

PLAN DEĞİŞTİ

Transfer sürecinde Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, ilk etapta Manchester City'den Manuel Akanji için 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un tercihi sonrası plan değişti.

Buruk'un, "Akanji çok yönlü bir oyuncu ama benim tercihim Singo. Pahalı gözükebilir ama doğru yatırım olur. Akanji 30 yaşında, Singo 24. Akanji'nin bir sonraki satışı olmayacak ama Premier Lig kulüplerinin ilgilendiği Singo'yu iyi bir rakama satabiliriz." dediği ve bu sözlerin ardından yöneticilerin rotayı Singo'ya çevirdiği ifade edildi.

ÇIKIŞ MADDESİ ORTAYA ÇIKTI

Wilfred Singo'nun sözleşmesinde yüksek bonservis bedeli içeren özel çıkış maddeleri bulunduğu bildirildi. Oyuncunun kontratına göre ilk yıl için 60 milyon euro, ikinci yıl için ise 55 milyon euro serbest kalma bedeli yazıldı. Menajerlerin bu rakamları "olağan ve piyasa değerine uygun" olarak değerlendirdiği, Galatasaray'ın ise bu maddeyle ilerleyen dönemde önemli bir satış planladığı ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Singo'nun yükselen performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok kulübün yıldız savunmacıyı izlemeye aldığı öne sürülüyor. Galatasaray yönetimi ise Fildişi Sahilli oyuncunun değerinin önümüzdeki sezonlarda daha da artmasını bekliyor.