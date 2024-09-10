Chukwuemeka kimdir? Chukwuemeka kaç yaşındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Chukwuemeka nasıl yazılır?

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de buldu. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin 20 yaşındaki yıldızı Carney Chukwuemeka'yı istiyor. Cimbom, Chelsea'nin göndermeye sıcak baktığı Chukwuemeka'yı ikna etmek için çalışmalara başladı. Chukwuemeka kimdir? Chukwuemeka kaç yaşındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

CHUKWUEMEKA KİMDİR?

Doğum : 20 Ekim 2003 (20 yaşında), Eisenstadt, Avusturya Şu andaki takımı: Chelsea FC (#17 / Orta Saha) Kilo : 77 kg Katılma tarihleri : 2022 (Chelsea FC), 2021 (Aston Villa FC, İngiltere 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımı) Boy : 1,87 m

Carney Chibueze Chukwuemeka (d. 20 Ekim 2003, Avusturya), Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.

Chelsea, genç yıldızı 2022 yazında Aston Villa'dan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Maviler'de 27 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Carney Chukwuemeka'nın Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.