CHP MYK, bugün CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısı saat 13.40'ta başladı. MYK üyelerinin istifa edebileceği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki CHP MYK üyeleri istifa mı etti? CHP MYK üyeleri kimlerdir, neden istifa ettiler?

Son Dakika! CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti

CHP MYK üyeleri istifa mı etti? CHP MYK, bugün CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısı saat 13.40'ta başladı. MYK üyelerinin istifa edebileceği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki CHP MYK üyeleri istifa mı etti? CHP MYK üyeleri kimlerdir, neden istifa ettiler? Detaylar...

CHP MYK ÜYELERİ İSTİFA MI ETTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4.5 saat süren toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti. Bazı isimlerin ise, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısından sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi.

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