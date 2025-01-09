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China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli?

China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli?
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Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla sık sık gündemde. Peki, China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli?

China Suarez kimdir, kaç yaşında ve Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli olduğu gündeme geliyor. China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin sevgilisi China Suarez nereli? Detaylar haberimizdedir…

CHINA SUAREZ KİMDİR?

China Suárez, 9 Mart 1992'de Buenos Aires'te Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suárez adında bir ağabeyi olan Suárez'in, Japon kökenleri annesi tarafından geliyor. Anneannesi Marta Mitsumori, Arjantin'de doğmuş olup Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kochi Prefecture bölgesinde yaşayan akrabaları bulunmaktadır.

China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli?

Eğitimine Instituto Corazón de María'da başlayan Suárez, ortaokul üçüncü sınıfa kadar burada okudu ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. 7. sınıfı ise Buenos Aires'in Palermo bölgesindeki Divino Corazón de Jesús'ta okudu. Televizyon kariyerine erken yaşta başlayan Suárez, lise döneminde ünlü olduğu için akran zorbalığına maruz kaldığını ifade etmiştir.

China Suárez, oyunculuk kariyeriyle tanınan başarılı bir aktris olarak adından söz ettirmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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