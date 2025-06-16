Chelsea Los Angeles maç özeti ve golleri! (VİDEO) Chelsea Los Angeles geniş özeti!

Chelsea Los Angeles maç özeti ve golleri! (VİDEO) Chelsea Los Angeles geniş özeti!
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Chelsea Los Angeles özet ve önemli dakikalar! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Chelsea Los Angeles maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Chelsea Los Angeles maçı özeti izle! araştırması yapıyor.

Chelsea Los Angeles maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Chelsea Los Angeles maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Chelsea Los Angeles maçı özeti izle! araştırması yapıyor. İşte, Chelsea Los Angeles özet videosu haberimizde...

CHELSEA LOS ANGELES MAÇ ÖZETİ

Chelsea Los Angeles maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Chelsea Los Angeles özet bölümünde yer alan bilgilerden Chelsea Los Angeles geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Chelsea Los Angeles maç özeti ve golleri! (VİDEO) Chelsea Los Angeles geniş özeti!

CHELSEA LOS ANGELES ÖZET

Chelsea Los Angeles maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

CHELSEA LOS ANGELES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Chelsea Los Angeles maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

CHELSEA LOS ANGELES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Chelsea Los Angeles maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.

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