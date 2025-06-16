Chelsea Los Angeles maç özeti ve golleri! (VİDEO) Chelsea Los Angeles geniş özeti!

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CHELSEA LOS ANGELES MAÇ ÖZETİ

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CHELSEA LOS ANGELES ÖZET

Chelsea Los Angeles maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

CHELSEA LOS ANGELES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Chelsea Los Angeles maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

CHELSEA LOS ANGELES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Chelsea Los Angeles maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.