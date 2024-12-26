Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı)

A Milli Takım ve Benfica'nın yetenekli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, özel hayatındaki önemli bir adımla gündeme geliyor. 25 Aralık tarihinde sözlendiğini duyuran Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı merak ediyor. Ceren Azak'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CEREN AZAK KİMDİR?

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi.