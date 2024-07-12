Cenk Tosun Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar? Cenk Tosun Fenerbahçe ile ne kadara anlaştı, yıllık ne kadar maaş kazanacak?

Cenk Tosun Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladı. Peki,Cenk Tosun Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar merak ediliyor. Cenk Tosun Fenerbahçe ile ne kadara anlaştı, yıllık ne kadar maaş kazanacak? Detaylar haberimizde...

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DE YILLIK NE KADAR ALACAK?

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken kısa süre içerisinde anlaşmaya da vardı. Cenk'in cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'de ne kadar kazanacağı henüz açıklanmadı. Açıklandığı takdirde ayrıntılar haberimizde yer alacaktır. İddialara göre Cenk Tosun yıllık 750 bin euro kazanacak.