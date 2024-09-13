Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında?

Cenk Ergün neden istifa etti? Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin isimlerin başında gelen Futbol Direktörü Cenk Ergün, istifa etti mi sorusuna yanıt aranıyor. Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

CENK ERGÜN İSTİFA ETTİ Mİ?

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin isimlerin başında gelen Futbol Direktörü Cenk Ergün, istifa etti. Cenk Ergün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

CENK ERGÜN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Deneyimli futbol adamı ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar, yönetimin bu kararına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

CENK ERGÜN KİMDİR?

Cenk Ergün, 1974 yılında doğdu. İlkokulu Bursa'da okudu. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı. 2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı. 2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı.

Ergün, şu anda futbol direktörü olarak görev yapmaktadır. Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.