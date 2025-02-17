Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında üç puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybı yaşamamak adına bu maça büyük önem veriyor. Çaykur Rizespor- Galatasaray maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahiptir. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak bu önemli maç, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını beIN SPORTS kanalından canlı olarak izleyebilecekler.

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