Casemiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Osimhen transferini tamamlayan Galatasaray, bu sefer Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızı Casemiro'yu transfer etmek istedi. Casemiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

CASEMİRO KİMDİR?

Carlos Henrique Casimiro ya da kısaca Casemiro (d. 23 Şubat 1992), Premier League ekiplerinden Manchester United'da defansif orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur.

Primeira Liga ekiplerinden Porto'da kiralık olarak oynadı. 2015-2016 yılında Real Madrid`e transfer oldu.Real Madrid`de 4 Şampiyonlar Ligi kazandı.2022 yılında, 70m euro karşılığında Manchester United`a transfer oldu