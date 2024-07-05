İsviçre'nin Lozan kentinde merkezi bulunan CAS, spor federasyonları, kulüpler, sporcular ve diğer ilgili taraflar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları bağımsız ve tarafsız bir şekilde çözmek amacıyla kurulmuştur. Peki, CAS nedir futbol? CAS ne demek? CAS görevi nedir, kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

CAS NEDİR?

CAS, yani Court of Arbitration for Sport ( Spor Tahkim Mahkemesi), sporla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için uluslararası bir tahkim mahkemesidir. İsviçre'nin Lozan kentinde merkezi bulunan CAS, spor federasyonları, kulüpler, sporcular ve diğer ilgili taraflar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları bağımsız ve tarafsız bir şekilde çözmek amacıyla kurulmuştur.

CAS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

CAS'a başvurabilecekler şu şekilde;

Spor Federasyonları ve Birlikler: Uluslararası veya ulusal spor federasyonları ve birlikleri.

Sporcular: Profesyonel veya amatör sporcular.

Kulüpler ve Takımlar: Her türlü spor dalındaki kulüpler ve takımlar.

Diğer İlgili Taraflar: Spor yöneticileri, antrenörler, sponsorluk anlaşmazlıkları yaşayan taraflar gibi diğer sporla ilgili kişiler ve kuruluşlar.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.