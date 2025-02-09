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Carlos boyu kaç cm, Carlos Costa boyu kısa mı?

Carlos boyu kaç cm, Carlos Costa boyu kısa mı?
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Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı. Peki, Carlos boyu kaç cm, Carlos Costa boyu kısa mı?

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış taksitlerle toplam 8 milyon avro bonservis ödeyeceği aktarıldı. Peki, Carlos boyu kaç cm, Carlos Costa boyu kısa mı?

CARLOS BOYU KAÇ CM?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü Racing Club Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Carlos boyu kaç cm, Carlos Costa boyu kısa mı?

Açıklamada, oyuncuya ödenecek yıllık ücretler ise "2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 450 bin avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 550 bin avro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 650 bin avro garanti ücret ödenecektir." şeklinde ifade edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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